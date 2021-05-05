محمد حاتم يكتشف سر أخته كاميليا فى «قصر النيل»

يعيش محمد حاتم (حسين السيوفي) حالة من الذهول في مسلسل "قصر النيل"، بعد اكتشافه أن كاميليا (دينا الشربيني) هي أخته من أمه صفية التي لا يعلم عنها شيئًا وماتت في ظروف غامضة، حيث أخبرته كاميليا بأنها علمت بأنهما إخوة، وذلك ما يبرر التشابه بينهما، ليخرج حسين السيوفي من حساباتها، وينضم إلى خطة الانتقام.

وتحاول عايدة (ريهام عبد الغفور) إقناعه بالزواج من علوية صديقتها، في الوقت الذي يرفض فيه حسين السيوفي بشدة فكرة الزواج من الأصل، ولكن مع إصرار عايدة أرسلت له علوية إلى المصنع لتجلس معه وتحاول إبرام صفقة معه، بأن يمنعحا فرصة قد يُغيّر رأيه، خاصةً مع كونها معجبة بصراحته.

كما كاد حسين السيوفي أن يخسر المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) بعدما نشر صور أخيه نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وهو يتم ضربه في منطقة شعبية دون إخبار خالد نوح أو الاستئذان منه، ولكن سرعان ما تدارك حسين الأمر، وأكد أنه لم يرد أبدًا أن يكون في مركزه هذا، ورغم ذلك لا يمكنه الفرار منه.

ويُعرض مسلسل "قصر النيل" على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 مساءً و4:30 عصرًا وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك الفنان محمد حاتم في بطولة المسلسل النجوم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، وعدد آخر من نجوم الفن والمسلسل من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

ويتابع الفنان حاليًا ردود أفعال مسلسله "قصر النيل" والذي ينافس به في دراما رمضان 2021، وذلك بعد نجاح أعماله الدرامية الأخيرة مثل "بخط الأيد" و"في كل أسبوع يوم جمعة" و"ممالك النار".