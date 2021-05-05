القصير يستقبل وزير الثروة الحيوانية السودانى في مستهل زيارته للقاهرة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان الشقيق والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار القاهرة في مستهل زيارته للقاهرة والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وتأتي الزيارة انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية في مصر والسودان لتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين وسوف يزور الوزير السوداني بعض المعاهد البحثية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليًا.

ومن جهة أخرى تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية أمس الأحد على مستوى الجمهورية حيث بلغت 29 حالة بإجمالي مساحة فدان وأربعة عشر قيراط، وأفاد التقرير أنه تم إزالة 24 حالة بمساحة فدان وخمسة قيراط وجاري إزالة الأخرى بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن غرفة العمليات بالإدارة كانت تعمل على مدار الساعة منذ بداية الإجازة الإثنين الماضي لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

ووزير الزراعة كان قد وجه بمنع التعدي على الأراضي والتصدي بمنتهى الحزم مع ذلك والإزالة في المهد وإعادة الشيئ إلى أصله مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة للدستور، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع التعديات بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة ويتم إزالة التعديات أولًا بأول للحفاظ على الرقعة الزراعية وأن العمل مستمر من مهندسين حماية الأراضي بالمناوبة في جميع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في 27 محافظة، واكتشاف أي تعديات وازالتها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، وأن غرفة العمليات مستمرة على مدار الساعة وتلقي الشكاوى على ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الزراعية بالمحافظات.