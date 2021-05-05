محافظة القاهرة تبدأ «الخطوة الأخيرة» قبل صرف تعويضات عقارات محور مسطرد

تمهيدًا لإزالتها..

تقيم الدولة العديد من المشروعات المحورية الخاصة بالطرق والكباري، ومن ضمن تلك المشروعات، مشروع محور مسطرد، والذي تقوم عليه الهيئة الهندسية، وطريق شبرا بنها، ومشاريع بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى، ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوي.

وأجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة استلام اللجان مستندات الحيازة والملكية من أصحاب العقارات المتعارضة مع تنفيذ محور مسطرد بالمطرية والسلام.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، في بيان له، أنه يجرى أول صرف للتعويضات المقررة للسكان بحضور رئيس حي المطرية، وسيتم بدء تنفيذ أعمال الإزالة بعد صرف التعويضات المقررة، وجارٍ المتابعة ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كان أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على أنه سيتم البدء فى تنفيذ الإزالات بعد الانتهاء من أعمال لجان صرف التعويضات المقررة، وإعطاء مهلة للسكان للإخلاء قبل الهدم، موضحا أنه يبدأ من منطقة مسطرد مرورا بشارع المشروع وكوبرى عين شمس ومنطقة المطرية وشارع الأربعين.

وفي وقت سابق، أكد محافظ القاهرة أنه من المخطط أن يحدث محور مسطرد - الذى تقيمه الدولة - تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على خلق شرايين جديدة لفك التكدسات المرورية واختصار زمن التنقل من وإلى القاهرة أو داخلها فى دقائق معدودة بدلا من ساعات، ويسهل عملية التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

يذكر أن المحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبرى عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم.

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة

نائب محافظ القاهرة