إقبال كبير على الاستفسار عن اشتراطات البناء الجديدة بمدينة البياضية فى الأقصر

قال اللواء محمد الصحاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، إنه مع بدء اليوم الأول للتطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بشكل تجريبي، استقبل المركز التكنولوجي التابع للوحدة العديد من المواطنين المتوافدين، إلا أن زيارتهم كانت للاستفسار فقط عن المنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من معرفة الأوراق المطلوبة منهم، ولم يتلقوا أي طلبات اليوم.

وأضاف لـ''الدستور''، أنه حرص على التواجد داخل المركز التكنولوجي خلال الساعات الأولى لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة للرد والاستفسار على كافة الأسئلة التي يتم عرضها من قبل المواطنين المتوافدين، مشيرًا إلى أن المركز كان على أتم استعداد لتطبيق المنظومة، حيث أنه تم تدريب جميع العاملين داخل الوحدة المحلية على كيفية استخدام المنظومة، بدءًا من رئيس المدينة والموظفين والعاملين بالإدارة الهندسية منذ شهر بواسطة وزارة التنميه المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بجانب أنه تم صرف الأجهزة والتدريب عليها.

وأوضح '' الصحصاح''، أن الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على تراخيص البناء في المنظومة الجديدة تتم كالتالي، المرحلة الأولى وتتضمن: شهاده صلاحية مبنى الأشغال، والأوراق المطلوبة لها: صوره البطاقة الشخصية، ورسم كروكي للمكان، وكشف إحداثيات، ويتم الحصول عليه بشكل معتمد من خلال 3 جهات محددة، هي: المساحه المدنية، والشبكات الأرضية، و المساحة العسكرية، وتستغرق هذه الإجراءات مدة 10 أيام.

واستكمل لـ'' الدستور'' أن الخطوة التي تأتي بعد ذلك هي عبارة عن الأوراق التي يتم إرسالها عبر منظومة داخلية، يتم تداول الأوراق بسيستم معين بين المركز التكنولوجي، والجامعة بأعتبارها جهة مشاركة ودورها المراجعة، والتأكد من الاشتراطات، و القياسات الفنية، و اختيارات الوجهات للمواطن، ووزارة التنمية المحلية، والتخطيط الإداري.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، أن المرحلة الثانية تشمل التراخيص، وتتطلب التالي: أصل شهاده الصلاحية، والمكتب الاستشاري المسئول، وعقد المقاولات، ويستغرق الوقت للحصول على الترخيص بها ما يقرب من 30 يومًا.

وذكر اللواء محمد الصحصاح، أن المنظومة الجديدة لتراخيص البناء اختلفت عن القديمة بعدة نقاط، أبرزها تحديد الوجهات والالتزام بها، وصلاحيه الشوارع، والالتزام بعدد الأدوار بحيث لا تزيد عن 4 أدوار، لافتًا إلى أن تجربة هذه المنظومة سوف تستغرق شهرين، وبعدها سيتم تطبيقها على كافة محافظات مصر.

واختتم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، بأن المركز التكنولوجي بمدينة البياضية يستقبل المواطنين حسب المواعيد المحددة رسميًا للعمل، ويجري الاستقبال مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وبدأت مدن المحافظات التي حددتها وزارة التنمية المحلية ضمن المرحلة الأولى للتطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بشكل تجريبي لتلقي الطلبات من المواطنين، وجاء ذلك بعد انتهاء الإجازات الرسمية وأعياد الربيع، حيث كان من المقرر تلقي الطلبات مع مطلع شهر مايو الجاري.

وتضمنت المرحلة الأولى المدن التالية: '' مدينة البياضية بالأقصر، مدينة أسوان، وحي شرق مدينة نصر، حي جنوب الجيزة، ومدينة قها بالقليوبية، وحى المنتزه أول بالإسكندرية، ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح، ومدينة قويسنا بالمنوفية، وحى ثان طنطا بالغربية، ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، و ومدينة فارسكور بدمياط، ومدينة طلخا الدقهلية، ومدينة العريش بشمال سيناء، ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية، وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية، ومدينة ناصر ببني سويف، ومدينة المنيا، ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، و ومدينة نقادة بقنا، وحي جنوب الغردقة".