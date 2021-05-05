موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

تستمر عمليات البحث على محرك جوجل عن موعد إجازة عيد الفطر 2021 فى مصر، وذلك بعد أن أصدرت بعض الدول العربية وعلى رأسها قطر والإمارات مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث حصل المواطنون فى قطر على إجازة 9 أيام، بينما حصل المواطنون فى الإمارات على إجازة 4 أيام، ومن المنتظر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي وتفصيلي موعد الإجازة للقطاع العام والعاملين بالدولة.

موعد إجازة عيد الفطر 2021 فى مصر

يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الخميس 13 مايو، بحسب ما توقعته هيئة البحوث الفلكية، وتكشف وزارة القوى العاملة خلال الساعات القليلة القادمة، موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر لهذا العام للقطاع الخاص، حيث شهد عام 2020 حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازة 5 أيام مدفوعة الأجر ضمت يوم وقفة العيد و4 أيام من عيد الفطر.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر وكذلك التدابير والإجراءات الاحترازية فى مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا خلال إجازة العيد، حيث ينتظر المواطنون فى مصر موقف الحكومة من إقامة صلاة العيد فى الساحات، وكذلك مواقيت عمل وتشغيل مترو الأنفاق والقطارات والمواصلات العامة، وأيضًا موقف الحكومة من فتح الحدائق العامة والأماكن السياحية فى ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتتخطى حاجز الأف إصابة يوميًا.

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وشهد شهر مايو منذ بدايته حصول المواطنين على 3 إجازات رسمية ضمت عيد العمال 1 مايو وعيد القيامة للأقباط 2 مايو وإجازة شم النسيم 3 مايو.

إجازات عام 2021 المتبقية بعد عيد الفطر