«مبيعات السكة الحديد»: 20% من إجمالي التذاكر متاحة عبر الإنترنت

أكد المهندس محمود ماهر، مدير الإدارة المركزية لمبيعات السكة الحديد، أن زيادة المقاعد في قطارات الوجه القبلي بنسبة 12%؜ من التشغيل سيساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من التذاكر، دون حدوث أي ضغط كما كان يحدث من قبل.

وقال محمود ماهر، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن ٢٠٪؜ من إجمالى التذاكر متاحة عبر الإنترنت من أجل توفير إمكانية الحجز بدون الحاجة لنزول المحطات وبالتالى يساهم الأمر في منع التواجد وزيادة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة.

وأوضح مدير إدارة المبيعات، أن هناك رقابة مشددة على بيع التذاكر منعا لبيعها في السوق السوداء التي تسبب العديد من المشاكل عند نفاذ التذاكر وبالتالي بيعها بأعلى من سعرها، مؤكدا أنه يمنع بيع أكثر من 4 تذاكر لكل مواطن بالرقم القومي.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد رفع حالة الطوارئ، استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ الهيئة تشغيل 61788 مقعد إضافى على قطارات الصعيد فى الفترة من ١٠ مايو وحتي ٢١ مايو الجارى، وسيتم تزويد القطارات المكيفة بـ30 قطار مكيف و24 قطار روسى و336 عربة علاوة، لاستيعاب حركة المواطنين.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد قررت تشغيل قطارات إضافية، علاوة على القطارات الحالية وإضافة عربات على بعض القطارات خلال الفترة من 10/5/2021 إلى 21/5/2021 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.