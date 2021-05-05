بعد عرضها في «الاختيار 2».. من هو الإرهابي علاء السماحي؟

استعرضت حلقة مسلسل الاختيار2 اليوم دور ضباط الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في رصد وتتبع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمين في ارتكاب والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وبينهم الإرهابي علاء السماحي.



ونرصد خلال التقرير التالي دور الإرهابي علاء السماحي.

الهارب الاخواني من مواليد محافظة الغربية، عمل مدرسا وفي أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، هرب القيادي الإخواني علاء السماحي من مصر، متوجهًا لتركيا حيث قام بالتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الإرهابية بتكليف من جماعة الإخوان، وفي الخارج باشر الإشراف على حركات إرهابية مسلحة من ضمنها «حركة حسم»، وحركة «لواء الثورة».



وهو المخطط والعقل المدبر لمجموعاته الإرهابية، حيث أدار من الخارج تنفيذهم للعديد من العمليات الإرهابية، وتمت إدانته في العديد من القضايا بأحكام قضائية من أبرزها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، ومحاولة اغتيال للمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، ومدير إدارة التفتيش القضائي والهجوم على كمين الشرطة بالعجيزي في المنوفية.

واعترف أحد العناصر الإرهابية التي تم ضبطها داخل مصر بأنه كان دائم التواصل مع «السماحي» في تركيا عبر تطبيق تليجرام، وكان يوجههم لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة ويتلقى أموالا ضخمة لتمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد.

وعرضت أحداث الحلقة مشاهد حقيقية لمحاولة استهداف النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز ومحاولة اغتياله، وتم القبض على منفذ العملية بينما يعود «زكريا» إلى عمله ويجتمع مع مديره ماجد الكدواني.

مسلسل «الاختيار 2» تم عرضه في رمضان 2021 من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.