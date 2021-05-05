«الطرق والكباري»: كورونا لم يؤثر على مشروعاتنا.. وانتهاء 90%؜ من «أسيوط الغربي»

قال اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز مشروعات الطرق والكباري ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، للتسهيل على المواطنين في الحركة وتنشيط حركة التجارة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف "مصطفي"، لـ"الدستور"، إن جائحة كورونا خلال الموجه الثالثة لم تؤثر على مشروعات الطرق والكباري، والدليل على ذلك إنهاء أعمال المشاريع في الوقت المحدد لها ومنها مشروع أسيوط الغربي حيث تم الانتهاء من ٩٠٪؜ من الطريق بمسافة 230 كم وهي المرحلة الأولي للطريق وهو إنجاز كبير يحسب للهيئة خاصة في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الجائحة لم تؤثر على مشروعات الطرق والكباري بنسبة ٥٪.

وتابع رئيس هيئة الطرق والكباري، أن مشروع أسيوط الغربي كان سابقا معروف بطريق الموت نظرا لكثرة الحوادث اليومية عليه، ويشمل الطريق ٤ مراحل بتكلفة ٢٦ مليار جنيها.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجه الثالثة حيث يتم تعقيم مواقع العمل ويتم التشديد على العاملين والمهندسين والفنيين بارتداء الكمامة وعدم نزعها ومن يخالف ذلك يتعرض للجزاء.

• تفاصيل المرحلة الأولى

الجدير بالذكر أن، المرحلة الأولى في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والمرحلة الثانية في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم، ومن السباعية - أسوان – توشكي بطول 325 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا حتى السباعية بطول 228 كم ومن توشكي حتى أرقين بطول 100كم.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، والمرحلة الأولى تتضمن إنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، و تضم المرحلة الأولى طريقا خرسانيا من حارتين في اتجاه القاهرة بعرض 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقاً.