الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقترح في ليبيا بانتخاب الرئيس من البرلمان وتأجيل استفتاء الدستور

ليبيا
ليبيا

كشفت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل طرح الاستفتاء على دستور ليبيا الجديد إلى ما بعد انتخاب البرلمان الجديد في 24 ديسمبر 2021، وذلك ضمن المقترح النهائي للقاعدة الدستورية الصادر عن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

كما نصت القاعدة الدستورية  المقترحة لاجراء الانتخابات نهاية العام الجاري على أن يكون المقر الرسمي لمجلس النواب هو مدينة بنغازي، وأن تكون ولاية مجلس النواب القادم 4 سنوات تنتهي بانتخاب برلمان آخر بالدستور اذا أمكن واذا تعذر ينتخب بنفس هذه القاعدة.

 

كذلك نصت القاعدة الدستورية على وضع مقترح بتعيين رئيس الدولة من قبل البرلمان ومقترح  آخر بأن ينتخب رئيس الدولة من قبل الشعب على أن يفصل ملتقى الحوار السياسي بأعضائه الـ 75 في هذه المسألة، وأن يختار رئيس الدولة، رئيس الحكومة بعد التشاور مع مجلس النواب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

ـ كوبيش يحيل المقترح الدستوري للحوار السياسي الليبي

وأحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

 

وأوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن هذا الأمر جاء بعد الانتهاء من المسودة هذه الأيام من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل الماضي.

 

وتقدم المبعوث الخاص يان كوبيش بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية، لا سيما فريق الصياغة والمقررين على عملهم وإنجازاتهم الممتازة، وذلك حسب البيان.

 

وكشفت البعثة عن أن يان كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

 

وتأكيدًا على التزام الأمم المتحدة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، دعا المبعوث الخاص أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كافة الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات.

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