«الصحة» توضح إجراءات ممارسة الرياضة خلال رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان إجراءات لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان بشكل سليم، لافتة إلى أن الرياضة تقوي مناعة الجسم وتحسن الحالة النفسية.

ونصحت وزارة الصحة بعدم ارتداء الكمامة خلال ممارسة الرياضة لكونها تقلل من القدرة على التنفس بشكل صحيح.

وطالبت بالابتعاد عن الآخرين خلال ممارسة الرياضة بمسافة لا تقل عن متر.

ونصحت بممارسة رياضة المشى بانتظام خاصة خلال فترة المساء، وأن تكون الحركة أسلةب حياة طوال الشهر

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باستمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، والتي بدأت أعمالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.