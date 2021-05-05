بعد عرضها في الاختيار 2.. اعترافات منفذ محاولة اغتيال النائب العام المساعد

استعرضت حلقة مسلسل الاختيار 2 اليوم، دور ضباط الأمن الوطني "رجال الظل" بوزارة الداخلية في رصد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وعملية القبض على الإرهابي نبيل الدسوقي.

وكشفت اعترافات الإرهابي نبيل إبراهيم الدسوقي، بالتفصيل محاولة الاغتيال الفاشلة للمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، حيث كان يتولى المتهم مسئولية ملف العمليات النوعية بالقاهرة، وذلك تحت قيادة القيادي الإخواني الهارب “على على السماحي” وهو الذى عرفه على القيادى الإخوانى أحمد عاطف عمار مسئول العمليات المركزية، وكلفه الإرهابيان بتنفيذ محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بالاشتراك مع الإرهابي عمر خالد عبد الرحمن وقاما الاثنان برصد تحركات المستشار زكريا.

ثم قام المتهم بتعبئة العبوة المزمع استخدامها في الحادث بمادة «rdx» المتفجرة، مع وضع الصواعق والدوائر الكهربائية داخل السيارة المفخخة، ووضع العبوة المتفجرة فى المقعد الخلفي للسيارة، على شاسيه من الحديد قام بتصنعيه فى إحدى الورش بمدينة العبور، ثم ذهب بالسيارة إلى مكان التنفيذ فى الطريق البطيء بالقرب من منزل المستشار، وبعدها ذهب المتهم إلى مكان الرصد وهو أحد ميادين مدينة الرحاب من الخارج وانتظر وصول ركب النائب العام المساعد وبمجرد وصوله أعطى الإشارة لزميله الإرهابي الآخر الذى كان ينتظر في الجهة المقابلة من السيارة المفخخة، وعند وصول الركب قام الإرهابي عمر خالد بتنفيذ عملية تفجير السيارة المفخخة.

وأثناء التنفيذ كان يقوم بتصوير العملية من خلال كاميرا صغيرة كانت بحوزته، وبعد تنفيذ العملية قام برفع محتوى التصوير على الحساب الشخصي للقيادي الإخواني أحمد عاطف مسئول العمليات المركزية، وتم بعد ذلك نشرها تحت مسمى «حركة حسم».

ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.