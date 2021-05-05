الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الصحفيين» تواصل تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى الخميس

ضياء رشوان
ضياء رشوان

تواصل نقابة الصحفيين، تلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج، حتى الخميس المقبل، يأتي ذلك عوضًا عن ٣ أيام إجازات اختصمت من الأسبوع، الذي وافق مجلس النقابة على قبول الاشتراكات به استثنائيًا.

وكان مقررًا قبول طلبات الاشتراك في مشروع العلاج من الأحد ٢٥ إبريل، حتى الأحد ٢ مايو، ولما شهد الأسبوع ثلاثة أيام إجازات رسمية، حالت دون تمكن الزملاء من الاشتراك، فتم تعويضها بأول ثلاثة أيام عمل.

وقد شهد مشروع العلاج إصلاحات هيكلية، بمضاعفة الحد الأقصى للاستفادة، وتوحيد قيمة الاشتراك، ومضاعفة خدمات المشروع.


وتتضمن شروط الاشتراك تقديم الآتي:

١- صورة فوتوغرافية لكل راغب في الاشتراك، وصورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوج أو الزوجة، وصورة شهادة ميلاد العضو، حال الرغبة في الاشتراك للوالدة، وصورة شهادة ميلاد الأبناء، حال الرغبة في الاشتراك، وتسديد رسوم الاشتراك، الفرد ١٨٥ جنيهًا، ويُضاف ٢٥ جنيهًا للأسرة.


على جانب آخر، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان " السبيكة العقارية " على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وذلك لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين .

وأرسلت دار الإفتاء المصرية؛ خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ حول استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت الدار؛ إن استطلاع هلال شهر شوال؛ سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان؛ الموافق ١١ مايو الجاري؛ عقب صلاة المغرب.

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.


فيما قالت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تقوم بدورها في رصد ومتابعة جميع المسلسلات الرمضانية التي يتم عرضها على الشاشات المختلفة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، سوف يتم إعلانها في تقرير شامل نهاية الشهر الكريم، وذلك مع توصيات وقرارات للجنة بعد اعتمادها من المجلس.

فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

الصحفيين طلبات الاشتراك مشروع العلاج نقابة مجلس النقابة

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