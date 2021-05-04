مد مهلة الحجز للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 52

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال اجتماعها مساء اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي، مد مهلة الحجز لاشتراك الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥٢ والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، حتى الثلاثاء القادم الموافق ١١ مايو.



وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا عدا الجمعة والسبت.

تأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، والكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة شخصية خاصة بمعرض كتاب الطفل وهو الكاتب عبد التواب يوسف.

وكانت قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها الأول، في أول مارس الماضي بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز للناشرين في الفترة من 4 أبريل المقبل حتى 4 مايو القادم للاشتراك في معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

وكانت هيئة الكتاب قد أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب لعام 2020 في عشر مجالات منذ بداية شهر مارس وتستمر في استقبال الأعمال حتى نهاية مارس الجاري.



وطرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، البوستر الدعائى الأول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52 والمقرر انعقاده خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاء طرح البوستر الدعائى الأول، بالتزامن مع فتح باب التقدم أمام الناشرين للاشتراك في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وطرح كراسات الشروط بمقر الهيئة العامة للكتاب.



وجاء تصميم المعرض يتسم بالصبغة الفرعونية حيث احتوى البوستر على مسلتين فرعونيتين يجلس أمامهما تجسيد لملك وملكة فرعونية، وبالأسفل قاعدة تحتوى حروفا من اللغة المصرية القديمة، وفى وسط البوستر كلمة "معرض القاهرة الدولى للكتاب 52".