«التنظيم والإدارة» يوضح معايير تقييم المرشحين للوظائف القيادية بالحكومة

كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن معايير وضوابط تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ولفت جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشرعبر موقعه الرسمى، إلى أن عملية تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وفق أربعة معايير، منها معيار القدرات العلمية كالحصول على الدرجات العلمية فوق الجامعية والتى تؤخذ فى الاعتبار عند تقيم لجنة القيادات لمعيار القدرات العلمية للمرشح، ومعيار التاريخ الوظيفى، ومعيار المقترح التطويرى، ومعيار السمات الشخصية.

وأوضح التنظيم والإدارة، أن معيار التاريخ الوظيفى يشمل جميع المعلومات المتعلقة سابقة أعمال المرشح وإنجازاته وتقارير تقويم الأداء، بالإضافة إلى تقديم نموذج مقترح تطويرى تفعيلًا لقرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017، أما عن معيار السمات الشخصية يتعلق بمدى توافر مهارات القيادة واتخاذ القرارات ومهارات التواصل والاقناع والعرض.

وأضاف التنظيم والإدارة، أنه يخصص 25 درجة لكل معيار من معايير تقييم المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وينبغى ألا يقل تقدير المرشح عن 70% فى كل معيار منهم.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أوضح أن تقويم أداء موظفي الحكومة يتم مرتين سنويًا، تبدأ الأولى في شهر أكتوبر من كل عام فيتم توزيع التقارير واستلامها بعد استيفائها في شهر نوفمبر من ذات العام عن ستة أشهر من وبعدها يتم توزيع التقارير مرة أخري في شهر أبريل وإعادة استلامها في شهر مايو من ذات العام وذلك عن ستة أشهر أخري.

وأضاف، أنه يتم تجميع درجتي هاتين التقريرين وعمل تقرير ثالث بمتوسط درجات هاتين التقريرين ويكون هذا هو التقرير السنوي النهائي الذي يتم إيداعه بملف الموظف والذي يتم إعلانه به ليتخذ إجراءات التظلم منه وكذا الذي يعتد به عند منح العلاوات التشجيعية أو الترقيات، لافته إلى أن يتم حساب درجات كل مرتبة من مراتب التقرير السنوي عن سنة مالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية كما ورد بالمادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون.