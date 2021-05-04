الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد ظهوره في الاختيار 2.. من هو محمد كمال قائد الجناح المسلح للإخوان؟

محمد كمال
محمد كمال

سلطت حلقة اليوم، من مسلسل الاختيار2، الضوء على الإرهابي محمد كمال قائد جناح العنف المسلح في جماعة الإخوان الإرهابية، بعد فض تجمهر رابعة المسلح، والذي قام بعدة عمليات إرهابية على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون مفتش مباحث القاهرة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور علي جمعة.

ويعد كمال هو المسئول عن الجناح العسكري المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي تم تشكيله بعد أحداث فض اعتصامي "ميدان رابعة" و"ميدان النهضة"، وذلك من أجل شن العمليات الإرهابية والاغتيالات.

وشغل محمد كمال منصب مسؤول مكتب الإرشاد بجنوب الصعيد، ثم كون وأسس لجان العمليات النوعية التي تخصصت في اغتيال العديد من الشخصيات، كما يعد صاحب فكرة إنشاء التنظيمات الصغيرة، والتي تقوم فكرتها على تنفيذ عملية إرهابية واحدة فقط، ثم تختفي بعد ذلك، بهدف إرباك وتشتيت أجهزة الأمن.

وتقلد الإرهابي العديد من المناصب التنظيمية كان آخرها عضو مكتب الإرشاد العام، ثم تولى عام 2013 مسؤولية الإدارة العليا للتنظيم.

كان محكوما عليه، غيابيا، بالسجن المؤبد في القضيتين رقمي 52 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، الخاصة بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، و81 لسنة 2016 جنايات عسكرية أسيوط، الخاصة بتفجير عبوة خلف قسم ثان أسيوط.

وكان مطلوب ضبطه في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية «تفجيرات واغتيالات» ومن أبرزها قضية اغتيال النائب العام، وقضية اغتيال العقيد الشهيد وائل طاحون، وقضيتي تشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش.

أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني، اتخاذ قيادات الجناح المسلح للتنظيم الإرهابي من إحدى شقق البساتين مقراً لاختبائهم والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح.

وتمكن الأمن الوطني من رصد شقة سكنية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج بالبساتين، وجرى استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لمداهمتها، في أكتوبر 2016، داهمت قوات الشرطة الشقة، وفوجئت بإطلاق نيران كثيف، وتبادلت الإطلاق مع مصدر النيران الذي كان الإرهابي محمد كمال، حتى تمكنت من القضاء عليه، هو وإرهابي آخر يُدعى ياسر شحاتة علي رجب، الذي كان على علاقة وطيدة بـ«كمال»، وعثرت قوات وأجهزة الداخلية، داخل الشقة، على بندقية آلية عيار 7.62 ×39 وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى أوراق تنظيمية متعلقة بالعمل المسلح.

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