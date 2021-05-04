غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

شنت مباحث المرافق بالجيزة، حملات أمنية مكبرة استهدفت التفتيش على الكافيهات المخالفة لقرار مجلس الوزراء بإجراءات مواجهة كورونا بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وتمكنت الحملات التي قادها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث مرافق الجيزة في إغلاق كافيه ملك المطرب "م.ك" بشارع عبد المنعم رياض بالدقي، كما تم إغلاق كافيه يمتلكه الفنان "ه. ش" واغلقت القوات كافيه ثالث الذي كان يمتلكه الفنان "م.ق".

وحرزت القوات كمية كبيرة من "الشيشة" تم العثور عليها داخل الكافيهات الثلاثة ما يخالف قرار مجلس الوزراء بعدم تقديم الشيشة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتم تشميع الكافيهات الثلاثة بالشمع الأحمر.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باستمرار قرار حظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.

وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

اغلاق كافيه بالدقي

اغلاق كافيه بالدقي

اغلاق كافيه بالدقي