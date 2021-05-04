مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن اندلاع حريق هائل بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق "محدود" بقطعة أرض فضاء ببعض الهيش والمخلفات بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده ولم يسفر ذلك عن وجود ثمة إصابات أو وفيات.



ـ نشأة الحماية المدنية

تعود نشأة الحماية المدنية إلى سنة 1931، وتحديد يوم عالمي لهم وهو 18 ديسمبر، بناء على القرار رقم 08 للجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية.

ولرجل المطافئ معدات وأدوات تساعده في مكافحة الحرائق وتحميه أيضا من الخطر الذى قد يقع فيه وهى:

1- مركبات الإطفاء: وهى "عربات" مجهزة بسلالم كبيرة وآلية ترتفع فى الهواء وقد يصل ارتفاعها إلى 45 مترا، ويعمل بواسطة محرك مركب على العربة نفسها أو سلالم جدارية، ولهذه المركبات (ست عجلات أو أربع عجلات)، وقد تكون المركبة مزودة بخراطيم ضخ ترتبط بخزان ماء خارجى، ومنها ما تكون محملة بصهريج ماء على متنها ومضخات قوية تدفع الماء بضغط يعادل 225كج/ سم2.

2- سلالم الإطفاء: وهى من الوسائل الأساسية المعتمدة فى إطفاء الحرائق وإنقاذ المحاصرين فى الأبنية المحترقة أيضا، ومن السلالم ما هو ثابت على المركبة يرفع ويطال بمحرك قوى، ومنها ما هو قابل للحمل والنقل، بمختلف الأحجام والارتفاعات.

3- طائرات الإطفاء: وتستخدم في إطفاء الحرائق خاصة حرائق الغابات والمصانع، وتزود بصهاريج أو عبوات لحمل المياه وإلقائها فوق بؤر الحريق، أو بحاويات لرش مواد مكافحة الحرائق بحسب أنواعها، وقد كان لمثل هذه الطائرات شأن مهم فى إطفاء حريق المفاعل النووى تشيرنوبل وحرائق الغابات فى دول كثيرة فى العالم.

4- ملابس الوقاية لرجل الإطفاء: تعتمد ملابس الوقاية الشخصية لرجل الإطفاء من أجل تجنب إلحاق أي إصابة به أو تعريض سلامته للخطر أثناء أدائه واجبه فى إطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين، ومن وسائل الوقاية الشخصية (الخوزة العريضة الحواف لحماية الرأس، ملابس جلدية، وكذلك الأقنعة الواقية من الغازات السامة والدخان).

5- الإمداد بالمياه: تعتبر أهم وسيلة للإطفاء، وفى حال عدم توفرها سيقف رجال الإطفاء حتما عاجزين عن إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى وسائل أخرى يستخدمها رجال الإطفاء منها شبكات الإنقاذ المصنوعة من نسيج شديد المتانة، وأجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية الضرورية لقيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ وتوجيه مركبات الإطفاء إلى مكان الحريق.