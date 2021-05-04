الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات ثنائية بين ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي بشأن قضايا المنطقة

بايدن
بايدن

ناقش محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع جو بايدن الرئيس الأمريكي عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

 

وقال ولي عهد أبو ظبي، إن الامارات لديها قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة وحريصة على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل.

 

وأوضح ولي عهد أبو ظبي، أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع جو بايدن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

 

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

 

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المستقبل، وبذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز السلام والتعاون في المنطقة بما يصب في مصلحة شعوبها وتطلعها نحو الاستقرار والتنمية، ودعم جهود تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.

 

وقدم الرئيس الأمريكي تهانيه لولي عهد أبو ظبي بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين، مشيرا إلى الأهمية الإستراتيجية لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

 

بايدن يؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات

 

من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بتعاون الإمارات والولايات المتحدة في عدة مجالات بينها الفضاء والمناخ، مؤكدا عمق الشراكة الراسخة التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة.

 

وأوضح البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس جو بايدن أكد لولي عهد أبوظبي الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة و الإمارات.

 

وقال البيت الأبيض إن جو بايدن أكد الأهمية الاستراتيجية لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وأعرب عن دعمه لذلك، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أولوية العمل لمعالجة النزاعات بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

الإمارات الولايات المتحدة محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى جو بايدن

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع حريق هائل بكورنيش النيل في الزمالك

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

غلق وتشميع 3 كافيهات لفنانين مشهورين بالدقي والعجوزة (صور)

د. محمد الباز يكتب: «شفرة السيسى».. عن الإنقاذ الذى وصل بنا إلى الإنجاز

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

مصدر يكشف موقف «الجبلاية» من طلب الأهلى باستقدام حكام أجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى