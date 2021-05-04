الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة مباشرة من سان بطرسبرج الروسية منذ 2018

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة في عام 2018.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه لأول مرة يتم تشغيل رحلات مباشرة بين مدينة سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، حيث وصلت الرحلة رقم 4399 والتي سيرتها خطوط نوردويند ايرلاينز الروسية، مساء اليوم، وعلى متنها قرابة 90 راكباً.

وأوضحت المصادر، أنه سوف يتم تشغيل رحلات جوية بشكل منتظم بين بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، خلال الفترة القادمة بدءًا من اليوم موضحاً أنه لم يتم تحديد عدد رحلات أسبوعي بعد للشركة الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت المصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل المنقضي ومطلع مايو الجاري، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة في عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التي تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالي الشركات التي تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فيحال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

عند إعادة فتح السفر الدولي، من المرجح أن يظل الاختبار جزءًا من استراتيجية السيطرة على COVID. نوع نظام الاختبار المختار سيحدث فرقًا في مدى سرعة تعافي صناعة السفر. سيكون اختيار الاختبار السريع بمثابة دفعة حقيقية لمجتمع السفر العالمي والأعمال الدولية.

مطار القاهرة يستقبل اولى رحلات الطيران المباشرة القادمة مدينة سان بطرسبرج

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