إسلام وئام: تحول لعنصر تكفيرى بعد درس لشيخ متشدد

كان معروفًا عن الضابط إسلام وئام أحمد حسن، وسط زملائه، الطيبة والتسامح وحب الوطن والانتماء إليه والإخلاص للجهاز الذى يعمل به، لكن مزاملته الضباط المنشقين الآخرين أفسدت حياته، وحولته إلى عنصر متطرف غير أمين على وطنه، فشارك فى فض اعتصام رابعة العدوية. من مواليد ١٩ نوفمبر ١٩٩٠، وحصل على شهادة الثانوية العامة عام ٢٠٠٨ وحصل على ٩٥٪‏ وبعدها التحق بأكاديمية الشرطة وتخرج عام ٢٠١٢، وكان واحدًا من الضباط المتميزين، والتحق بالقوات الخاصة بقطاع الأمن المركزى. وشارك فى عمليات كثيرة مع وزارة الداخلية، إذ لم يكن من العناصر المتشددة دينيًا فى بداية عمله، إلى أن دعاه أحد العناصر إلى حضور دروس دينية عند أحد الشيوخ المتشددين فكريًا، وعند وصول معلومات لجهاز الأمن الوطنى وقطاع الأمن المركزى عما تورط فيه الضابط جرى إبعاده من العمليات الخاصة نهائيًا، ونقله إلى إحدى مديريات الأمن بالصعيد فى أبريل ٢٠١٤، وفى ٢٩ أبريل تغيب عن العمل والمنزل واختفى.

فى وقت لاحق قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة ٢٩٢ متهمًا شكلوا ٢٢ خلية إرهابية إلى النيابة العسكرية، بعد إدانتهم بالاشتراك فى محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصدر عليهم حكم بالإعدام فى القضية العسكرية رقم «١٤٨».