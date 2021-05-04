الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محمد الباكوتشى: خطط لاغتيال الرئيس ومات فى حادث

محمد الباكوتشى
محمد الباكوتشى

أسس الضابط محمد السيد الباكوتشى خلية إرهابية تضم عددًا من الضباط الملتحين، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مسئولى الدولة.

وفى ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦، أحال النائب العام «الباكوتشى» إلى القضاء العسكرى، رفقة ٢٩٢ آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابى.

كان «الباكوتشى» ضمن متظاهرى جماعة الإخوان فى رابعة العدوية، وربطته علاقة وثيقة بضابط الأمن المركزى كريم محمد حمدى، و٤ ضباط آخرين، أبلغوه بخطط وزارة الداخلية لفض الاعتصام.

ووفق تحريات الأمن الوطنى، عكف الرائد المفصول على تأسيس خلية تهدف إلى شن هجمات ضد الدولة، واغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزى السابق مدحت المنشاوى.

نهاية «الباكوتشى» كانت فى حادث سير، حيث تعرض للإصابة إثر تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص كان يستقلها، فى طريقه للقاهرة، وتم نقله لمستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، وتوفى على إثرها، وتم تشييع جثمانه وسط مشاركة من زملائه الضباط الملتحين، فى ٨ أبريل من عام ٢٠١٤ بمسقط رأسه بقرية طوخ التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وكان «الباكوتشى» متزوجًا ولديه ٣ بنات وطفل، وعمل ضابطًا بقوات أمن الشرقية، وتمت إحالته للاحتياط بناء على القرار رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٢ والصادر عن مديرية أمن الشرقية، لإطلاقه لحيته، وهو الأمر الذى ترفضه قوانين المجلس الأعلى للشرطة.

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