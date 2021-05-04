كريم محمد حمزة: كشف موعد فض «رابعة» وينتظر الإعدام

ارتكب الملازم أول كريم محمد حمدى حمزة جريمة تسريب موعد فض اعتصام رابعة لقيادات الجماعة الإرهابية، فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وانضم إلى خلية إرهابية استهدفت اغتيال مسئولين فى الدولة.

وبسبب هذه الجرائم قضت المحكمة العسكرية بإعدام «حمزة» مع ٨ متهمين آخرين فى القضية العسكرية رقم ١٤٨، وهو حاليًا فى انتظار البت فى حكم الطعون العسكرية.

وتخرج «حمزة» فى دفعة ٢٠٠٧، وعمل ضابطًا بالأمن المركزى، وعُيّن حارسًا شخصيًا للواء مدحت الشناوى، قائد العمليات الخاصة، وكان على علاقة صداقة بمحمد السيد الباكوتشى، قائد الخلية الإرهابية، الذى دعاه وآخرين إلى إطلاق اللحية عام ٢٠١٢، وهى الدعوة التى لاقت قبولًا لدى بعض الضباط، وكان «حمزة» يعلم بخطة فض اعتصام رابعة وأبلغ بها الجماعة الإرهابية.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم شارك فى تجمهر رابعة العدوية المسلح بدعوة من مسئول الخلية التابع لها، وهو المدعو محمد السيد الباكوتشى، حيث أبلغه بخطة فض الاعتصام قبل تنفيذها عقب اطلاعه عليها بصفته أحد القائمين على تنفيذها وأحد الذين وقع عليهم الاختيار فى عملية الفض.

وذكر فى تحقيقات النيابة عقب القبض عليه أنه انضم إلى خلية إرهابية تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، بعدها التحقوا بتنظيم ولاية سيناء، وتلقوا دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراتهم القتالية.