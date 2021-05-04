الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حنفى جمال : دفع ثمن الخيانة على يد «العملية الشاملة»

حنفى جمال
حنفى جمال

حنفى جمال.. ضابط شرطة من قوة العمليات الخاصة دفعة ٢٠١٢، من مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، وهو ابن مستشار سابق كان يُشهد له بالولاء للوطن.

كانت نهاية «حنفى» فى العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، إذ أعلن تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابى مقتل عنصر يدعى أبى عمر الصعيدى، واسمه الحقيقى حنفى جمال محمود سليمان. وظهر «حنفى» قبل تصفيته فى فيديو آخر، مطلقًا لحيته، وأعلن مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابى، بعدما اختفى رفقة زملاء له قبل حادث الهجوم على سيارة تقل رجال الشرطة فى حلوان فى مايو ٢٠١٦.

وتبنى تنظيم «داعش مصر»، بزعامة الإرهابى الهارب عمرو سعد، الهجوم حينها، وعاد اسم الضابط المفصول للظهور بعدما أعلن النائب العام تورطه، إلى جانب عدد من الضباط المفصولين الآخرين، فى محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكدت تحقيقات القضية رقم ١٤٨ عسكرية تورط الخائن فى التخطيط لاستهداف وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، بعد أن انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأبلغها بتفاصيل فض اعتصام رابعة، وكان سببًا فى استشهاد ٢ من زملائه، هما الرائد محمد جودة والمقدم محمد سمير، أول شهيدين فى أثناء فض الاعتصام.

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