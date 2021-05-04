البيت الأبيض: توزيع 29 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا الأسبوع

أبلغ البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية حكام الولايات بأنه سيتم تخصيص أكثر من 29 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، قولها في مؤتمر صحفي، إنه "سيتم هذا الأسبوع توزيع أكثر من 29 مليون جرعة عبر جميع القنوات".

وقال مسئولون بالبيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع هدفًا جديدًا وطموحًا في إطار جهود التطعيم في البلاد بالتزامن مع إعلانه اليوم عن خطة لتطعيم 70% من السكان البالغين في الولايات المتحدة جزئيًا على الأقل بحلول 4 يوليو المقبل، موضحين أن الهدف الجديد سيتمثل في تطعيم 160 مليون أمريكي بالكامل بحلول يوم 4 يوليو القادم.

وأضاف أن المستهدف أن يتلقى 160 مليون جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو جرعتين من لقاحات mRNA، ولكن ليس بالضرورة بعد أسبوعين من التطعيم النهائي، مؤكدًا أن الإدارة ستعمل أيضًا على تعزيز جهودها في المجتمعات الريفية بما في ذلك إرسال اللقاحات مباشرة إلى العيادات الصحية الريفية.

وفي سياق متصل، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس: "إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تحسم قرارها بعد بشأن كيفية دعم خطة جواز سفر صحي لفيروس كورونا المستجد".

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن مايوركاس تعليله لذلك بمخاوف تتعلق بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة والإنصاف بشأنها، قائلا: "لدينا مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى مثل جواز سفر كهذا، ومخاوفنا بشأن الإنصاف وثيقة الصلة بذلك، لكن هذا النقاش مستمر".

وأكد مايوركاس: "إن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس كل الخيارات".

الجدير بالذكر، قال آندي سلافيت، كبير مستشاري البيت الأبيض للاستجابة لفيروس كورونا، في وقت سابق، إن أكثر من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة تلقوا لقاح فيروس كورونا في يوم واحد، وهو أعلى إجمالي يومي في البلاد منذ أن بدأت حملات التطعيم في ديسمبر الماضي.

وأضاف سلافيت- في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية: إن متوسط 3.1 مليون جرعة تم إعطاؤها يوميًا على مدار الأيام السبعة الماضية، وبلغ معدل التطعيم بين البالغين 1 من بين 4 أشخاص، موضحًا أنه حتى الآن تلقى أكثر من 106 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا في البلاد.

من جهتها، قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن "الشباب هم السبب وراء ارتفاع عدد حالات كورونا (كوفيد- 19)"، مشيرة إلى تزايد الحالات في أنحاء البلاد، مع انتشار سلالات الفيروس، حيث إن الزيادة في الأنشطة الرياضية بين الشباب والأنشطة الخارجية تسبب زيادة مستمرة في عدد الحالات على مدار الأربعة أسابيع الماضية.