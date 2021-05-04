الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين الإسكندرية» تناقش استعدادتها لاستقبال عيد الفطر

استعدادات تموين الإسكندرية
استعدادات تموين الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر

أجرى محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات مع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التموينية؛ لمتابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك.


وشدد سعد الله، على متابعة المخابز البلدية أثناء اجازات عيد الفطر، وأن تقسم إجازات المخابز على 3 أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدمًا.

عن متابعة الأسواق، أكد وكيل تموين الإسكندرية أنه سيتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الإجراءات الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

كما أوضح أنه سيتم المرور على المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتى؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية، مؤكدًا استمرار انعقاد غرفة عمليات المديرية منعقدة حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

وفى مبادرة جديدة، قدم وكيل الوزارة شهادة تقدير تكريمًا لإدارة تموين العجمى، برئاسة جمال عمار مدير الإدارة و فريق العمل التابع له على مجهوداتهم المتميزة فى تطوير أعمال الإدارة خلال تلك الفترة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، وتعليمات وكيل التموين بتشديد الرقابة على على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق خلال فترة الأعياد.

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IMG-20210504-WA0036
تموين الإسكندرية التموين استعدادات عيد الفطر الاسواق والمخابز

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