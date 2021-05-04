الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة.. هند صبري تفتح خزينة نازلي

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل وأحداث الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة وفيها الفنانة هند صبري تفتح خزينة نازلي، حيث تحدث عدة أحداث مثيرة خلال الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة، لبطلي العمل الفنانة هند صبري والفنان أحمد عز بمهماتهما في شرق أوروبا، وتنتهي الحلقة بفتح خزينة نازلي.

الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل هجمة مرتدة تخطيط أحمد عز لخطة جديدة بعد القبض على العميل الذي اعتمد عليه في خطة الدخول لشركة عدنان ويقترح على المخابرات الدخول عن طريق الشاب رفيق وتوافق المخابرات على الاقتراح ويختلق مشاجرة بين رفيق وعدد من الشباب ويدافع عنه فيطلب رفيق الذهاب معه للمنزل ويوعده بالبحث عن عمله له يحن تتحسن الأمور في شركة عدنان.

تدعو نازلي دينا أبو زيد التي تقدم شخصيتها الفنانة هند صبري لحضور احتفالية في منزلها عقب انتهاء السيمنار ولكن يتم اختيارها من وسط عدد من المشاركين فيما ترفض نازلي حضور إنجي الصواف، وبالفعل أثناء انشغال نازلي باستلام بعض الطلبات الدليفري تقوم دينا بالدخول إلى غرفة مكتبها وبعد محاولتين فاشلتين تقوم بفتح الخزينة وتصوير الأوراق المطلوبة وسط متابعات لاسلكية من المخابرات المصرية أسفل المنزل، ومع انتهاء المهمة تدخل نازلي المنزل لتنتهي أحداث الحلقة.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة من أهم الأعمال في الدراما التليفزيونية هذا العام ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري كما يضم المسلسل عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض عبر قنوات دي إم سي بصورة حصرية ويبدأ العرض الأول في تمام العاشرة والربع مساء مع إعادته مرتين خلال اليوم.