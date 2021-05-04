مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22.. هجوم الأمريكان بالاتفاق مع طارق لطفي

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22 وفيه هجوم الأمريكان بالاتفاق مع طارق لطفي، حيث شهدت مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22 مجموعة من الأحداث الهامة التي تخص منال التي تقدم دورها الفنانة خنان مطاوع، والفنان طارق لطفي الذي يقدم دور الشيخ رمزي وهجوم الأمريكان على التنظيم بالاتفاق معه.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22

شهد مسلسل القاهرة كابول الحلقة 22 مراقبة أحمد الذي يقدم دوره الفنان نور محمود لمنال ورصدها تخرج من فيلا بالمعادي وعدم الاهتمام به مؤخرا فيذهب إلى والدها عم حسن الذي يقدمه الفنان نبيل الحلفاوي ويعنفه في النهاية على شكه في ابنته ويقول له كان عليه مواجهتها وسؤالها بدلا من الشك فيها، وحين يفتح والدها الحوار معها تقول حنان مطاوع له إنها تربت جيدا لكنها لا تريد الإفصاح عن سبب تواجدها في المعادي وتتوتر العلاقة بين حسن وريم التي تقدم دورها الفنانة شيرين بسبب هذا الامر وتترك له المنزل.

يتفق الجيش الأمريكي مع الشيخ رمزي على الهجوم على التنظيم وتحذيره بالخروج قبل الهجوم بدقائق وأخذ من يريد تواجدهم معه فيهرب رفقة نميري وأسامة و4 نساء وبعد التواجد في مكان آخر يكتشف أسامة أن النساء الهاربين رجالا في زي نساء ويعترض على عدم إحضار زوجته معهم فيقرر رمزي معاقبته.

أبطال وصناع مسلسل القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" من المسلسلات الدرامية الضخمة هذا العام ويناقش قضية هامة للغاية وهي تنظيم الجماعات الإرهابية في المنطقة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وذلك بتواجد عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، إيناس كامل، رشدي الشامي، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمسلسل الجديد يعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.