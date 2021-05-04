إيطاليا ومجموعة العشرين تسعيان لإعادة إطلاق السياحة

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، عن استعداد بلاده لاستقبال السياح من جديد عقب اجتماع لمجموعة العشرين تركز على وضع السياحة والسفر بعد كوفيد.

وقال دراغي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في روما حول السياحة: "العالم يريد السفر إلى إيطاليا، إيطاليا مستعدة لاستقبال العالم".

وأضاف: "ليس لدى أدنى شك في أن السياحة ستنطلق من جديد بقوة كما كانت من قبل أو حتى أقوى"، مشيرًا إلى أنها يجب أن تكون "أكثر استدامة وشمولية".

كما وعد دراغي بوضع "قواعد واضحة وبسيطة تسمح للسائحين بالعودة إلى إيطاليا والسفر بأمان"، من بينها جواز سفر التطعيم الوطني.

وعملياً، في انتظار طرح جواز السفر الأوروبي الذي أعلنت المفوضية إصداره في منتصف يونيو، "أدرجت الحكومة الإيطالية جواز سفر وطنيا أخضر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من النصف الثاني من مايو" مما يسمح بالسفر في جميع المناطق، وفق دراغي.

وسيتم إصدار جواز السفر هذا وفقًا للشروط الأوروبية، أي تلقي اللقاح أو إصابة سابقة بكوفيد أو تقديم اختبار كوفيد- 19 نتيجته سلبية.

وحتى 15 مايو، يتعين على السياح القادمين من الاتحاد الأوروبي الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام في إيطاليا، فيما يُفرض على أولئك القادمين من دول أخرى الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وانخفض عدد السائحين إلى إيطاليا بشكل كبير في عام 2020، اذ لم يأت سوى 25,53 مليون زائر أجنبي إلى شبه الجزيرة، مقابل 65,02 مليون في عام 2019، أي أقل بأكثر من 60%.

كما تراجعت إيرادات السياحة الدولية بالنسبة نفسها، لتبلغ 17,45 مليار يورو، أي أقل بـ26,85 مليار للقطاع مقارنة بعام 2019.

وأقر وزراء السياحة في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الخطوط الكبرى لتعافي هذا القطاع، خصوصا السفر الآمن والتحويل الرقمي والاستثمارات والبنية التحتية.

وأشاروا في بيان إلى أن "السياحة هي أحد أكثر القطاعات تضررا من وباء كوفيد- 19"، مع انخفاض بنسبة 73% في عدد السياح على مستوى العالم في عام 2020، و"تداعيات غير مسبوقة" خصوصا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

واعتبر الوزراء أنه مع الغاء 62 مليون وظيفة في قطاع السفر في جميع أنحاء العالم "لا تزال الآفاق غير واضحة".