189 مليون جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة

خلال إبريل 2021

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر إبريل 11 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد 1089 طرد بوزن 235 طن و911 كيلوجراما، كما تم الإفراج عن 146 شهادة سحب جزئية بعــدد 14 آلاف و687 طرد بوزن 3068 طـن و76 كيلوجراما.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 23 مليون و379 ألف و713 جنيهاً وإجمالي الغرامات 131 ألفا و826 جنيهاً.

بينما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 156 مليون 541 ألف 270 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة مليون و699 ألفا 622 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحســاب غـــرفة الأدخـنة 845 ألف و 736 جنيها والمصاريف الإدارية ورسم الموارد المالية للدولة 4 مليون و 206 ألف و191 جنيها، ورسم دمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 11 ألفا و133 جنيها.

وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهــرة 2 مليون و 948 ألف و 26 جنيها .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليون 782 ألف جنيه. وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليونا 782 ألف جنيه. وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليونا 782 ألف جنيه. وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 189 مليونا 782 ألف جنيه.