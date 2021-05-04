«الأعلى للإعلام» يوقف بث إعلان «السبيكة العقارية»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث إعلان "السبيكة العقارية" على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين .

فيما أرسلت دار الإفتاء المصرية خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت الدار إن استطلاع هلال شهر شوال سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان، الموافق ١١ مايو الجاري، عقب صلاة المغرب.

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.

فيما قالت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تقوم بدورها في رصد ومتابعة جميع المسلسلات الرمضانية التي يتم عرضها على الشاشات المختلفة.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها سوف يتم إعلانها في تقرير شامل نهاية الشهر الكريم، وذلك مع توصيات وقرارات للجنة بعد اعتمادها من المجلس.

فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس"، بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل.

وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيا يحترم القيم المتعارف عليها.

وأضاف المجلس أن لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بأول بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك.

قبل أن يعود ليعلن حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.