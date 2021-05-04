الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضيق تنفس وسعال.. «الصحة» توضح أسباب وأعراض الربو الشعبي

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض الربو الشعبي، والتي تشمل: نوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروسات الجهاز التنفسي مثل البرد أو الإنفلونزا، بالإضافة إلى أزيز الصدر عند الزفير "علامة شائعة للربو عند الأطفال".

وأضافت أن الأعراض تشمل صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال أو الأزيز، وضيق الصدر أو ألم بالصدر، وضيق بالتنفس.

وعن مسببات الإصابة بالربو، أكدت الوزارة أنها ترجع لعدة أسباب، تشمل مسببات الحساسية المتطايرة في الهواء مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة.

وأضافت أن من بين الأسباب أيضا حالات عدوى الجهاز التنفسي مثل الزكام، الهواء البارد، وملوثات الهواء مثل الدخان.

وأوضحت أن الربو الشعبي هو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ، وقد ينتج عنها مخاط إضافي، مما يجعل التنفس صعباً ويؤدى إلى السعال وظهور صوت صفير "أزيز الصدر" عند الزفير وضيق التنفس.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة الربو الشعبي نوبات السعال فيروسات الجهاز التنفسى ضيق التنفس مسببات الحساسية

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