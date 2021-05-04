نائبة تشيد بحملات توعية «الصحة» للمواطنين بالمحافظات: خطوة تأخرت كثيرا

أشادت النائبة امال رزق الله ، عضو مجلس تلنواب، بجهود وزارة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن التصدي لفيروس كورونا والتجول في محافظات الجمهورية لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية، مؤكدة أنها خطوة جديدة وجيدة تقوم بها الوزارة في هذا التوقيت، خاصة وانتا تأخرت كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة.

ووجهت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن الشكر لفرق التواصل المجتمعي لوزارة الصحة بجميع المحافظات لما يبذلونه من جهد في تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين ميدانيًا، لمكافحة فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن الحملات التوعية تلعب دور كبير في خفض معدل الإصابات بالفيروس، خاصة في ظل الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، الالتزام بارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن الدولة لم تستطيع الانتصار على كورونا مجددا إلا من خلال وعي المواطنين، والإدراك بحجم الازمة التي تتعرض لها الدولة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ مليون و 50 ألف مواطن بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك منذ 20 أبريل الماضي وحتى مساء أمس الإثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172774 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1078 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.