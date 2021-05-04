الثلاثاء 04 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير مستشفيات الإسكندرية ورفع كفاءة العشوائيات بحي المنتزه (صور)

تطهير مستشفيات حي
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان

نفذ حي ثان المنتزه، الثلاثاء، عدة حملات متنوعة بنطاق الحي ومتابعة تنفيذ أعمال التطوير، ورفع كفاءة المرافق في إطار توجيهات محافظ الإسكندرية، وبإشراف اللواء حسن الجمال رئيس الحي.

ونفذ الحي حملة فورية اليوم لتعقيم وتطهير المنشآت ،شملت تطهير مستشفى صدر المعمورة، مستشفى العمراوي، العيادة الخارجية للطب النفسي، ومستشفي الطب النفسي بشارع النبوي المهندس بالمندرة القبلية.

وشدد حسن الجمال على ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية ومواصلة حملات التطهير والتعقيم؛ حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة نحو تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

في سياق آخر، رفعت إدارة الكهرباء بحي ثان المنتزه كفاءة مرفق الكهرباء، حيث تم إعادة تركيب عمود إنارة زوجي بطريق الطابية وتثبيته بالخرسانة وتوصيل كابل هوائي ٤٠ م (2×16) ألومنيوم، كما تم إنارة عدد 16 عمودا زوجيا بدءا من أمام شركة قها وصولا إلى عزبة جون، وصيانة وإنارة  ٢ عمود بكشاف ليد أمام فرع شركة مياه الشرب بالمعمورة بتقاطع شارع ملك حفني قبلي مع مدخل عزبة الكومبانية.

جاءت تلك الأعمال للتيسير على المواطنين وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الإنارة.

تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
تطهير مستشفيات حي المنتزه ثان
حي ثان المنتزة الإسكندرية تعقيم المستشفيات كورونا الاجراءات الاحترازية

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