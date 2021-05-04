تفاصيل الحلقة 22 من «موسى».. منذر رياحنة يسرق محمد رمضان

بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل “موسى” بحفل زفاف موسى على حلاوتهم الشخصية التي تقدمها الفنانة سمية الخشاب في حفل أحياه المطرب أحمد سعد، وسط حضور كل معلمين السوق من بينهم المعلم غازولي الذي قام بضرب النار احتفالا بحفل الزفاف، بينما دارت مشاهدة بالنبوت بينما المعلم وهبة الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب والمعلم موسى الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان وذلك بعد أن علم أن الأول وراء محاولة قتله .



وصعد موسى وحلاوتهم إلى منزلهما ودار حديث عن الحب؛ إضافة إلى قيام كبير المطاريد بقتل معاون الشخصية التي يقدمها الفنان سعد المختار والذي كان يحاول قتل موسى بناء علي رغبة زوجة شيخ البلد الشخصية التي تقدمها الفنانة عبير صبري .



وكشفت الحلقة أيضا عن قيام نوفل الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة بسرقة غرفة موسى والحصول على جميع أمواله وذلك أثناء حفل الزفاف الذي ساعده فيه أحد الصعايدة إضافة إلى أنه ذهب إلى والدته كحلة الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر ليحكي لها عما حدث من موسى وزواجه وزواج شفيقة من الباشا شهاب الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز.



وأعلنت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا، حيث انطلق عرض أولى الحلقات في الثلاثاء الاول من شهر رمضان منذ اسبوعين تقريبا علي أن تقدم اليوم الحلقة الثالثة عشر في تمام الساعة 6:30 مساء فيما الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.



واستمرت الجهة المنتجة في كشف مواعيد الاعادة الخاصة بمسلسل موسي الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات حيث ان إعادته الأولى تأتي في 11:30 مساءً، أما الإعادة الثانية فتكون 11 صباحا، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان.



في السياق نفسه؛ كشفت الشركة المنتجة سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية عن تردد قناة دي انسي هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وعن مسلسل "موسى" فهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، فيما تدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى وخاصة فترة الأربعينيات من القرن الماضي .