رئيس مدينة ملوى يتابع تنفيذ مشروعات «حياه كريمة» بقرى المركز (صور)
قام اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب المنيا، الثلاثاء، بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى المركز، بحضور عامر طه، نائب رئيس المركز وعلاء حمدى، مسؤول الأملاك بالوحدة.
وتفقد رئيس مركز ملوي، خلال جولته موقع انشاء محطة مياة الشرب بقرية دير البرشا والتى تخدم قرى الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى حوالى 40% ، كما تفقد رئيس المدينة أعمال تطوير مركز شباب نزلة البرشا واعمال تطوير مركز شباب قرية ديروط ام نخلة ومركز شباب قرية سيف الغربية بمجلس قروى دروة.
فى سياق متصل، تابع السايس تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقطاع التعليم بقرية منشأة المغالقة حيث تم عمل المجسات الخاصة بمدرسة منشأة المغالقة الرسمية للغات، كما تم متابعة أعمال انشاء مدرسة تونا الجبل للتعليم الأساسى التى وصلت نسبة التنفيذ بها لـ50%، كما تم متابعة أعمال انشاء مدرسة عثمان بن عفان بقرية الادارة بمجلس قروى نواى والتى وصلت نسبة التنفيذ بها الى 60%.
كما تابع السايس أعمال تبطين ترعة سرى باشا وترعة حسونة بطول 7 كيلو ضمن خطة الدولة لتبطين الترع وأعمال إنشاء 2 كوبرى مشاة بقرية الإدارة وقرية حسونة.
وأكد السايس أن المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ملوى لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز ملوى جنوب المنيا.
وأكد رئيس مركز ومدينة ملوي أن هذه الجولات تأتي بناءً على تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بالمتابعة اليومية للموقف التنفيذي للمشروعات بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وسرعة الإنجاز في كافة القطاعات والعمل علي زيادة معدلات التنفيذ، لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقري المستهدفة.