الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرقة التدخل السريع تشن حملة نظافة بشوارع وأحياء الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

قام الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، ورشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، يرافقهما محمد عبد اللطيف، مدير عام فرع الإسكندرية لشركة النظافة بجولة مفاجئة بنطاق حي الجمرك وبعض الشوارع بأحياء وسط وشرق الإسكندرية، استمرت أكثر من 5 ساعات؛ للوقوف على حالة النظافة العامة. 


وقامت فرقة التدخل السريع برفع بعض التجمعات حول الحاويات ناتج أعمال النباشين وتم طردهم ومصادرة مخلفاتهم و كنس بعض الأماكن، كما قامت الفرقة برفع كاوتش السيارت الموجود امام المحال؛ تيسيرًا لحركة المرور ورفع بعض الاشغالات بمحور المحمودية وشارع البحرية، كما وجه نائب المحافظ الشكر لمدير عام الشركة وطلب بذل مزيد من الجهد والارتقاء بمستوى منظومة النظافة في الإسكندرية.


أكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن الشركة كوّنت فرقة التدخل السريع للوقوف على أي مشكلة و لدعم فرق العمل الميدانية للارتقاء بمستوي منظومة النظافة بعروس البحر المتوسط

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