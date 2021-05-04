الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حياة كريمة» تعلن فتح باب التبرع للمبادرة عبر الإنترنت والهاتف المحمول

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة (donation.hayakarima.cim) عن طريق الحساب البنكي الخاص بها، والمشاركة في المبادرة التي تسعى لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تسهيلا على المواطنين للتبرع عن طريق الانترنت من أماكن تواجدهم داخل مصر وخارجها.

وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت حرصا على سلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة في المبادرة.

وخصصت مبادرة حياة كريمة رقما لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة وذلك عبر رقم (9509) من التليفون المحمول وقيمتها 5 جنيهات.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2 يناير، 2019 وهي مبادرة متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحها، حيت تنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبعد إنساني تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، كما تهدف إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم.

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