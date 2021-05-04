الثلاثاء 04 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عبيد»: القيادة السياسية نجحت في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصادي

النائب عبد الحى عبيد
النائب عبد الحى عبيد

أكد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في المرحلة الأولى من برنامجها الطموح لإصلاح الاقتصادي، وهي المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية و التي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد .

 

وأضاف «عبيد»، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3,6% , مما يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.

 

وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على اشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأوضح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة لا مفر منها، وإلا تراجع وانتكس الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن المنصرم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو لـ7% خلال السنوات المقبلة,إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم, والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.

 

وذكر «عبيد»، أن تقرير البنك الدولي الصادر  في الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة .

 

وأكد «عبيد»، أن استكمال الإصلاحات الهيكلية تضمن جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب، لافتًا إلى أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعملون وفق رؤية وتخطيط  تجعلهم يعرفون أين يقفون و إلى أين هم سائرون تأسيسًا على استراتيجية واضحة عازمة على استكمال طريق الإصلاح.

القيادة السياسية نجحت بجدارة برنامجها المرحلة الاولى لإصلاح الاقتصادي جائحة كورونا القطاع

مواد متعلقة

رئيس حزب «مصر الحديثة» يفتتح مقرا جديدا بمحافظة الدقهلية

برلماني: تراخيص البناء الجديدة تهدف للحوكمة وتطبيق التحول الرقمي

طلب إحاطة لوزير الزراعة حول المجاملات في بورصة البيض الرئيسية

الثلاثاء.. «الشيوخ» يستكمل مناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين

حزب مصر الحديثة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة

برلمانية: التاريخ يخلد دور عمال مصر في المشروعات القومية الكبرى

نواب «مستقبل وطن» يزورن كنائس الإسكندرية للتهنئة بعيد القيامة

برلماني: العلاقة التي تربط مسلمي وأقباط مصر تجسيد حقيقي للأخوة الإنسانية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

د. محمد الباز يكتب: «شفرة السيسى».. عن الإنقاذ الذى وصل بنا إلى الإنجاز

وزير التعليم يكشف حقيقة حصول مصر على المرتبة قبل الأخيرة فى جودة التعليم

مصدر يكشف موقف «الجبلاية» من طلب الأهلى باستقدام حكام أجانب

اتحاد الكرة يستدعى سيد عبدالحفيظ للتحقيق

مصر تحذر من الإدارة الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة: لن نتهاون في أمننا المائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

النيل والسين.. والجدل الحضاري

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل

أبومازن: الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية العنوان الأبرز للمشروع الوطنى