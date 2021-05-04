د. محمد الباز يكتب: «شفرة السيسى».. عن الإنقاذ الذى وصل بنا إلى الإنجاز

فقه الدولة «4» حديث الأسرار

لم يكن القرار الذى أعلنه المشير عبدالفتاح السيسى فى مارس ٢٠١٤ بترشحه لمنصب رئيس الجمهورية سهلًا، سبقته موجات من التفكير، وضغوط من المحيطين به، ودعوات شعبية من فئات مختلفة تدعوه إلى أن يكمل جميله.. وإحساس كبير بالمسئولية.

لم يكن السيسى راغبًا فى المنصب ولا مقبلًا عليه، كان يرى أنه أدى دوره كاملًا عندما انحاز كقائد للجيش إلى ملايين المصريين الذين خرجوا فى ٣٠ يونيو، وأعلن خارطة طريق، وتعهد بأنه ومن ورائه الجيش سيعمل جاهدًا على تنفيذها، والوصول بها إلى المحطة الأخيرة.

فى هذه الفترة وصلت شعبية السيسى إلى القمة، وأعتقد أن نسبة شعبيته كانت الأكبر فى تاريخ مصر، بل إنها فاقت شعبية عبدالناصر فى فترات مهمة من فترات تاريخه وعمله الوطنى.

كان يمكن للسيسى أن يكتفى بما حققه، فقد أصبح عند المصريين بطلًا شعبيًا متفردًا، تحول إلى أسطورة بعد أن كنّا نعتقد أن زمن الأساطير انتهى، تطلع إليه المصريون على أنه المنقذ الذى ساقته الأقدار على عينها، ليمد يده إلى الشعب المصرى قبل السقوط بخطوات قليلة.

أدرك السيسى أن الإنقاذ ليس إلا الخطوة الأولى فى مشوار طويل، حتى نصل إلى مستوى الدولة المستقرة مكتملة المؤسسات، القادرة على إدارة أمورها بشكل احترافى.

ولأنه رجل مستقيم ويعرف طبائع المصريين جيدًا، فلم يجتهد ليعرض نفسه من أجل المنصب.

ولأنه يعرف حدود العباد عند رب العباد، وأن طالب الولاية لا يولى.. فقد حاول كثيرًا أن يبتعد عن المنصب، ويتوفر فقط لحماية أمن واستقرار الدولة كقائد للجيش.

الشواهد على ذلك كانت كثيرة، ففى الوقت الذى كان فيه الشعب يطارد السيسى طالبًا منه أن يستكمل ما بدأه، كان هو يعرض على المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، أن يرشح نفسه للرئاسة، على أن يدعمه ويسانده ويقف إلى جواره، لكن المستشار عدلى منصور رفض واكتفى بما قدمه لمصر، وهو عظيم جدًا، فقد كان قبوله المهمة التى قام بها من أهم أسباب نجاح ثورة ٣٠ يونيو.

لو كان السيسى يفكر فى المنصب ما ذهب إلى المستشار عدلى منصور.

لو كان يعمل من أجل الوصول إليه لما عرض عليه أن يرشح نفسه، ولما تكفل عناء البحث عمَّن يصلح رئيسًا لمصر فى هذه الفترة الحرجة، وأعتقد أن هذا ملف سيأتى اليوم الذى ننشر تفاصيله الكاملة.

السيسى بالنسبة لى «رئيس مستدعى».

استدعاء صنعته تدابير الأقدار وإرادة الشعب.

كان يمكن لعبدالفتاح السيسى بعد أن أصبح رئيسًا لمصر أن يحكمها بشكل تقليدى، لا يجتهد فى شىء، يفتح كتالوج السابقين ويسير عليه، وبالمناسبة لم يكن أحد سيلومه على ما يفعله.

بعد ما يقرب من سبع سنوات من حكم الرئيس عبدالناصر السيسى يمكننى أن أتحدث عن شفرته، عن فلسفته الخاصة، عن الفكرة الكبرى التى تحركه وتقف وراء صياغة أفكاره.

لم يستغرق عبدالفتاح السيسى وقتًا طويلًا ليفصح لنا عن فلسفته فى الحكم، فعلها فى حملته الانتخابية الأولى فى انتخابات ٢٠١٤، ولعلنا جميعًا نتذكر العبارة الحاكمة والملخصة لكل شىء، فقد قال السيسى: كل ما أملكه هو العمل.. وكل ما أريده منك هو العمل.

لم يلتفت كثيرون إلى هذه العبارة، تعاملوا معها بشكل حماسى، اعتبروها من باب الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد لإنقاذ مصر مما وصلت إليه، دون أن ينتبهوا إلى أنه يضع بها عقدًا اجتماعيًا جديدًا بينه وبين الشعب المصرى.

لعقود طويلة كان العقد الذى بين الشعب المصرى وبين من يحكمه يقوم على أن من فى السلطة يوفر للشعب كل شىء، وليس على الشعب إلا أن يؤيده، ورغم أن هذه الصيغة كانت مريحة جدًا للطرفين إلا أنها أوصلتنا إلى حالة سياسية مزرية، فقد وضعت العلاقة بين الشعب ومن يحكمه فى مساحة نفعية بحتة، وعندما اختلت المعادلة كان طبيعيًا أن يثور الناس ويخرجوا غاضبين محطمين فى طريقهم كل وأى شىء.

الاتفاق الذى جاء به الرئيس عبدالفتاح السيسى كان مختلفًا.

فهو ومن اللحظة الأولى يتعامل مع الشعب المصرى على أنه شريكه فى كل شىء، وإذا كان هو لا يملك سوى العمل يقدمه للشعب، فهو يريد من الشعب أيضًا أن يعمل ويبذل أقصى ما لديه.

من اللحظة الأولى السيسى يريد شركاء لا أجراء.

من اللحظة الأولى السيسى يريد مواطنين لا رعايا.

كان يعرف أن هناك من سيقف فى طريقه، من يعطله، من يعوق مساعيه، فلم يلتفت.

عندما تحمل السيسى أمانة هذا البلد كان على قدرها.

كان يمكنه أن يضعنا لسنوات طويلة فى خانة واحدة لا نغادرها، فهو يحارب الإرهاب الذى يهدد الجميع، يقف بالمرصاد لكل محاولات كسر الدولة التى تقوم بها الجماعة المسلحة، ولا نتحدث هنا عن سيناء فقط، ولكن عن كل محافظات الجمهورية، فقد انتشرت فيها مجموعات الإخوان النوعية تنسف وتفجر وتغتال وتحرق وترهب الناس.

ببساطة شديدة ودون عناء كان يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسى أن يضعنا جميعًا فى خانة الـ«يك»، أن يرفع شعار أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الإرهاب، وساعتها كان سيوجه كل إمكانات الدولة إلى هذه المعركة، ويتوقف كل شىء، ولن يكون لأى مواطن وقتها الحق فى أن يسأل أو يشكو، لأنه لو فعل هذا كان الرد السريع والفورى عليه هو: كيف تشكو ونحن نحارب الإرهاب، وكيف تطالب بأى شىء حتى لو كان صغيرًا ونحن نحارب الإرهاب؟

لم يحدث شىء من هذا، رغم أن الحرب على الإرهاب كانت حقيقية، بل بدأت معها حرب التطوير والإصلاح والبناء، ولم يتم استخدام الإرهاب أبدًا لتعطيل أى شىء، بل وصلنا إلى الدرجة التى أصبحنا نسأل فيها: متى تم إنجاز كل هذا؟

مبكرًا جدًا وفى نهايات يوليو ٢٠١٣ كان الفريق أول وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى يتحدث فى حفل تخرج طلاب إحدى الكليات العسكرية، وفى حضور عدد كبير من الأهالى، وأمام الشعب المصرى كله، الذى كان يتابعه عبر شاشات التليفزيون، تحدث عن أسرار ما جرى، عن حرص القوات المسلحة حتى اللحظة الأخيرة على الاستقرار وعدم الدخول فى مواجهة بين فئات الشعب المختلفة.

وقبل أن ينهى كلامه، طلب من المصريين أن يمنحوه تفويضًا- وكما قال هو بل أمر- ليواجه العنف والإرهاب المحتمل.

هنا لا بد أن نتوقف عند هذا التعبير «العنف والإرهاب المحتمل».

كل التقارير التى كانت أمام وزير الدفاع، وأمام الأجهزة الأمنية السيادية وقتها، كانت تقول إن الإرهاب ليس محتملًا، ولكنه واقع بدأ على الأرض، لكن وزير الدفاع انحاز إلى استخدام جملة سعى من خلالها إلى تخفيف الوطأة على الناس، وهو ما ترجمه بعد ذلك عندما قال «إن الجيش والشرطة أخذوا الرصاص فى صدورهم بدلا من الشعب».

الحرب على الإرهاب إذن كانت جزءًا من كل.. رغم أنه وببساطة شديدة كان يمكن لها أن تكون المعركة الكبرى ودون لا شىء.

الإنقاذ بالنسبة لعبدالفتاح السيسى كان مرحلة.. مرحلة يعرف هو أنها حتى لو طالت ستنتهى، لكن ما أدرك مبكرًا أنه لن يكون مرحلة، بل لا بد أن يكون أسلوب حياة وأداء عام هو الإنجاز، ولذلك كان يتعجل العبور من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الإنجاز.

مرحلة الإنقاذ كانت مهمة، لأنها سعت إلى تخليص مؤسسات الدولة من مخطط كان يراد لها، ثم تثبيت أركان الدولة بعد ذلك، لتنطلق من أجل الهدف الأسمى والأعلى وهو تحقيق جودة حياة للمواطن، أى مواطن، بصرف النظر عن دينه أو نوعه أو لونه أو فكره..فالجميع مواطنون، والجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

من بين الحروب النفسية التى واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يعمل خلال السنوات الماضية، كانت الحرب التى يمكن أن نطلق عليها «حرب الأولويات».

تفرغت اللجان الإلكترونية المعادية إلى تشتيت ذهن الشعب المصرى وتشكيكه فيما يحدث على الأرض، وكانت الحجة أن هناك خللًا فى الأولويات عند النظام الذى يحكم، وأن هناك مشروعات كان يجب أن يبدأ بها قبل مشروعات، لأن المشروعات التى يعمل فيها لن تعود بالنفع على الناس، بل ستستفيد منها شخصيات بعينها.

كان يمكن لهذه الحرب النفسية أن تؤثر.. كان يمكن لها أن تؤتى أكلها، فتبعث بالإحباط فى نفس وروح وعقل وقلب صانع القرار، فيتوقف عن العمل، لكنه ضرب بكل ذلك عرض الحائط وتفرغ للعمل الذى وعد به فقط.

لا بد أن نعترف أن هناك كثيرين تأثروا وبشدة بسبب حرب الشائعات والأكاذيب، وبدأوا يرددون ما تقوله هذه اللجان الإلكترونية، فعلوا هذا رغم أنهم ينتمون إلى معسكر ثورة ٣٠ يونيو، لكن كما يقولون «الزن على الودان أمر من السحر»، وهو ما وضع الجميع فى ورطة، فإذا كان من ينتمون إلى الثورة يخضعون إلى التشكيك ويتفاعلون مع هذا الابتزاز، فما بالك بمن يقفون فى المنطقة الرمادية معلنين الحياد، وما بالك بمن يكرهون كل شىء فى مصر، وينتظرون فقط أن تسقط.

بعد سنوات من العمل والإنجاز تأكد للجميع أننا لم نكن نعانى أبدًا من خلل فى ترتيب الأولويات، وأن العمل كان يسير وفق خطة واضحة جدًا، وأن المشروعات الكبرى لم تكن أبدًا من سبيل الرفاهية أو الاستعراض أو محاولة صناعة المجد الشخصى.

كان هناك اعتراض كبير على فتح بطن البلد بهذه الطريقة، قالوا لنا إنه ليس معقولًا أن تكون هناك مشروعات فى كل المجالات فى نفس الوقت، النتيجة فى النهاية لن تكون فى صالحنا، من المفروض أن نحدد مجالين أو ثلاثة نبدأ فيها، وبعد أن ننتهى منها نبدأ فى مشروعات أخرى ومجالات أخرى.

ورغم أن هذا الكلام يبدو منطقيًا من زاوية، فإنه لا يبدو كذلك من زوايا عديدة.

لن أتحدث عن الجدوى الاقتصادية مما يحدث، فقد تحدث عنها كثيرون، وشهادات المؤسسات الدولية أعتقد أنها تكفى للرد على من يشككون، لكننى سأحكى لكم عما سمعته من مسئول عربى كبير.

كنت ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين فى جلسة جمعتنا، لمدة تجاوزت الأربع ساعات، مع هذا المسئول العربى الكبير، الذى روى لنا تجربة بلاده فى الإصلاح والاستثمار.

اعترض أحدهم كلامه، وسأله: وهل من المنطقى أن تعملوا فى كل المجالات فى نفس الوقت، ألا ترى أن هذا يمكن أن يهدد مشروع الإصلاح الذى تقومون به؟

كانت المفاجأة أن المسئول العربى الكبير استشهد بتجربة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال: لا أخفيكم سرًا أننا استلهمنا تجربة الرئيس السيسى التى ينفذها فى مصر، فقد أخذت قرارًا جريئًا وهو العمل فى كل المجالات وعلى كل المستويات كما أخذ هو القرار، وأعتقد أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تنجح وبسرعة، لأننا لو فتحنا بعض الملفات وتركنا الملفات الأخرى فكأننا نتحرك فى ذات المكان.

وقبل أن ينهى المسئول العربى الكبير حديثه، ضرب لنا مثلًا، قال: عندما يقوم إنسان بعمل ريجيم، فهو لا يعمل ريجيم لجزء واحد من جسده، ويترك الأجزاء الباقية، بل يكون الريجيم للجسد كله.. وضحك وضحكنا على ما قاله.

مبكرًا جدًا أدركت أن من أهم مفاتيح شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسى الجرأة، وربما لهذا كان طبيعيًا أن يأخذ قرار الإصلاح الاقتصادى ويبدأ البرنامج بالفعل فى ٢٠١٦، وهو القرار الذى أحجم عنه كثيرون، ولم تكن لديهم الجرأة أو الشجاعة ليسيروا فيه، وحتى من أقدم تراجع سريعًا خوفًا من غضبة الناس.

دعك من الحديث عن جرأة القرار، فهو أمر مشهود ومعروف، ولكن تأمل زاوية أخرى فى القرار نفسه، لقد وصل السيسى إلى قمة الشعبية، وكان يعرف أن قراره بالمضى فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى يمكن- بل حتمًا- أن يأتى على شعبيته.

كان يمكنه أن يركن إلى ما حصل عليه من شعبية، فهل وجدتم فى العالم كله رئيسًا أو زعيمًا أو قائدًا يفرط فى شعبيته ولا يلتفت إليها كما ينبغى؟ هل عرفتم رئيسًا ينصرف عن هتافات الناس له فلا يهتم بها، بقدر اهتمامه بأن تكون حياة هؤلاء الناس أفضل؟.

أعتقد أننا نحتاج إلى تأمل هذه الفكرة كثيرًا.

القرار عند السيسى يقاس بمدى قدرته على تحقيق الصالح العام، حتى لو كان ذلك على حسابه هو.

كان يمكن له أن يريح نفسه تمامًا، أن يؤجل إجراءات الإصلاح الاقتصادى كما فعل الآخرون، أن يرمى بها إلى عهود قادمة، وينفق ما لديهم فى ابتزاز مشاعر الناس وعواطفهم وجلبًا لهتافاتهم، لكن السيسى ليس الرئيس الذى يفعل هذا.

الأهم من ذلك أيضًا أنه ورغم جسارته فى اتخاذ القرار، ورغم تحمل تبعاته من الهجوم القاسى الذى بلا نهاية، فإنه لا يتحدث أبدًا عن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى إلا ويشيد بعظمة الشعب المصرى الذى لولاه- كما يقول دائمًا- لما تحقق على الأرض شيئًا، ولما استطعنا أن نصل إلى هذه الدرجة من الإنجاز، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى تصور السيسى عن الشعب المصرى، فهو يعتبره شريكًا وليس تابعًا.

بعد أن تمضى السنون وعندما يجلس الباحثون والمحللون السياسيون ليعرفوا سر هذا العصر، سيجدون من أهم ملامحه أنه «كان عصر الانتصارات دون حروب على الأرض».

لقد أنقذ السيسى ومن ورائه الشعب المصرى هذا الوطن من الانهيار.

وفى الوقت الذى كانت تمضى فيه مرحلة الإنقاذ بدأت مرحلة الإنجاز أيضًا.

وعندما تبلورت نتائج الإنجاز كان الواقع يخبرنا بأننا استطعنا أن نسترد قوتنا ومكانتنا وتأثيرنا ليس فى الإقليم فقط، ولكن فى العالم أيضًا، هذه القوة جعلتنا ننتصر فى معارك كثيرة دون أن نتكلف شيئًا، فيكفى أن تلوح بقوتك لتحصد ما تريد.

حدث هذا بوضوح فى ملف ليبيا، وضعت خطًا أحمر ومضت.

وحدث فى ملف تركيا.. فقد أدارت مصر الملف باحترافية شديدة، حتى تفككت كل العُقد دون أن يشعر أحد.

وحتى فى ملف سد النهضة، وهو الملف الذى يحاول كثيرون أن يستغلوه الآن لنشر الفوضى والتحريض، تعمل فيه مصر بدبلوماسية الأعصاب الهادئة التى ستحقق حلًا مناسبًا فى الوقت المناسب، فسد النهضة أيضًا معركة سننتصر فيها بلا حرب.

القصة طويلة، وقد تكون ملامح الدولة الوطنية التى توقفنا عندها هنا دالة على أننا اخترنا الطريق الصحيح.. لكن القصة تحتاج إلى المزيد من البحث والتدقيق وتدوين الشهادات، فما جرى فى مصر معجزة كبرى فى زمن انتهت فيه المعجزات.