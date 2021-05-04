السودان يعرض على الكونجرس استكمال مفاوضات سد النهضة بضمانات دولية ملزمة

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم، أن بلاده عازمة على مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي لكن بوساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاق ملزم.

جاء ذلك خلال استقبال ياسر عباس، وزير الري السوداني، اليوم، وفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور الخرطوم حاليا برئاسة السيناتور كريستوفر كونز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السناتور كريس فان هولين ،وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

حضر الاجتماع الذي اقتصر على مناقشة قضية سد النهضة فريق السودان المفاوض في سد النهضة، فيما قدم ياسر عباس عرضا شاملا لمواقف وخيارات السودان حول هذه القضية الكبيرة الأثر على الأمن القومي السوداني واقتصاد وحياة مواطنيه.

وأكد وزير الري السوداني لوفد الكونجرس الأمريكي أن سد النهضة يمكن أن يصبح نواة لتعاون إقليمي أشمل لمصلحة وازدهار كل دول وشعوب المنطقة بتبادل المنافع، لكن ذلك مشروط بالتعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لملء وتشغيل سد النهضة َباتفاق ملزم لابد من توفر الارادة السياسية للتوصل إليه وتنفيذه.

وشدد ياسر عباس على أن السودان عازم على مواصلة التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي، ولكن بمشاركة نشطة ووساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحون شهودًا وضامنين لتنفيذ.

من جهته أعرب وفد الكونجرس الأمريكي عن تفهمه لموقف السودان الملتزم دائما بالقانون الدولي والمنسجم مع أعراف العلاقات الدولية، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة للعب دور فاعل فى هذا الملف والمساهمة في حث وتشجيع كل الـأطراف على التوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف، مشيرًا إلى أن ذلك سيبدا بجولة لجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقى يزور خلالها السودان ومصر وإثيوبيا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار كونز إلى استعداد الولايات المتحدة لتقديم العون للسودان بالتعاون مع الشركات والمؤسسات البحثية الأمريكية لتطوير الموارد المائية السودانية ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

البرهان يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان قدم تنويرًا لوفد الكونجرس الأمريكي حول رؤية السودان على معالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع إثيوبيا.

وأكد البرهان خلال اللقاء السماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد.