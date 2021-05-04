ليبيا: الاتفاق مع الكويت على تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ 2010

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم، الاتفاق مع الكويت على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010، وبحث إعادة فتح السفارة الكويتية في طرابلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، عقب اللقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وقدمت نجلاء المنقوش، في بداية المؤتمر الشكر لدولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبا على دعم المجلس الريئسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قبل مجلس النواب.

وأكدت نجلاء المنقوش خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزراء، على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الإقتصادي في مختلف المجالات.

وقالت وزيرة خارجية ليبيا غنها اتفقت مع نظيرها الكويتي على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010، كما بحثا عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية الكويتية للعمل في ليبيا.

من جهته، أوضح حمد ناصر الصباح نقله رسالة خطية من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح للقيادة تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنيته القلبية بالتوفيق السداد في اداء مهامه.

وقال وزير خارجية الكويت "استعرضنا أواصر العلاقات المتينة والتاريخية والعريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطوير في الكثير من المجالات".

وأضاف حمد ناصر الصباح " نقلت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إشادة دولة الكويت بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا وبمسار وخطة محددة يقودها الاشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري".

ووجه وزير الخارجية الكويتي، الدعوة لنجلاء لمنقوش" لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.

رئيسا حكومة الوحدة والرئاسي يستقبلان وزير خارجية الكويت

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في طرابلس، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي في لقاء منفصل وزير الخارجية الكويتي لبحث العلاقات بين الجانبين.