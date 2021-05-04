الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للحد من فاتورة الاستيراد

«رجال الأعمال» تؤكد أهمية تدشين مجمعات للصناعات التكميلية

المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الحكومة متمثلة في الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تستجيب بسرعة لمطالب الصناع و المستثمرين بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 

و تابع المنزلاوي، انه من الضروري تدشين مجمعات صناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية، أيضاً سيؤدي إلى تعميق وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات و الناتج المحلي.

 

وأضاف عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، ان الحكومة أطلقت قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي لتشجيع الصناعة المحلية، ولكن هناك من خالف تلك القانون واتجه نحو استيراد الصناعات التكميلية التي تخدم الصناعات الكبيرة، مشدداً على أهمية وجود عقوبة لمن يخالف تلك القانون.

 

وثمن المهندس مجد الدين المنزلاوي، بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ جائحة كورونا، مؤكدًا أن عدد من المصانع والشركات استفادت من تلك المبادرات، مؤكدًا علي ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيه كل الدعم إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الانتاجية الكبري لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي.

 

وأكد المنزلاوي أن القطاع الخاص في مصر سيظل شريك اساسي للحكومة، لاستكمال مسيرة العمل والنجاح والإنتاج بقوة، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة وتطبيق برامج المسئولية المجتمعية من أجل العبور من الأزمات بسلام دون خسائر.

 

الجدير بالذكر ان نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الاجمالى تبلغ حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن.

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