السجن المشدد 10 سنوات لعامل لشروعه في قتل زوجته بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه في قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوبي المحافظة، القضية التي تحمل رقم 854 لسنة 2020 جنايات المنشأة جنوبي المحافظة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، وأحمد جلال إبراهيم، وعضو النيابة العامة محمد عصام ، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام ٢٠٢٠ في القضية التي حملت رقم ٨٥٤ جنايات المنشاة، عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطاراً بشروع "عبدالرحمن.ع" ٣٧ عامًا، عامل، في قتل زوجته وطعنها سبع طعنات مستخدمًا سلاح أبيض سكين قاصداً قتلها.

أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت النيابة العامة تهمة الشروع في القتل للمتهم، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، جامعة سوهاج تدشن حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ودشن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يبث خلالها المركز الإعلامي عددا من الحلقات المسجلة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من الحملة نشر الوعي المجتمعي بتداعيات الوضع الحالي من الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، من حيث آليات الحد من انتشار العدوى، وطرق الوقاية، ومراحل العلاج.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن الحلقات المسجلة التي سيقوم المركز الإعلامي ببثها ستكون مع عدد من أساتذة الطب بمختلف التخصصات، وبعض الأساتذة من الكليات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك لنشر الوعي المجتمعي.