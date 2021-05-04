تفاصيل مواعيد عمل السجل المدني 2021 في مصر وأيام العطلات

يتسأل المواطينون عن مواعيد عمل السجل المدني 2021، حيث شهد قطاع الأحوال المدنية اقبالا كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك بعد تجديد وإحلال بعض المقرات داخل الأقسام، وإدخال بعد التطورات التكنولوجية داخل المراكز، وفتح مقرات آخرى.

وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 4-5-2021، مواعيد عمل السجل المدني 2021.

مواعيد عمل السجل المدني

وتم تمديد ساعات العمل داخل بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءا من أجل التيسير على المواطنين.

وياتي ذلك تيسيرا وتسهيلا علي المواطنين خاصة لما تمر بها مصر الان من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ الظهور في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



خدمات السجل المدني 2021



يقدم السجل المدني، عدد من الخدمات أهمها إصدار : ( بطاقات الرقم القومي وتجديدها ، واستخراج وثائق "الميلاد ، و شهادة الوفاة ، و وثيقة الزواج “كمبيوتر” ، وثيقة الطلاق ، و القيد العائلى).

وتتطلب هذه الخدمات عددا من المستندات أهمها، استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP 170جنيهًا)، وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط ، اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية ، بطاقة تحقيق شخصية جواز سفر لاثبات شخصية المواطن ، صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية).



شروط دخول السجل المدني 2021

كما هناك شروط يجب تنفذ بعين الاعتبار وذلك للمحافظة علي صحه المواطنين والموظفين والدولة ككل وهي كالاتي : (ضرورة ارتداء الكمامات الطبية ، كما يجب الالتزام بالمسافات التي تصل لمترين - ضرورة اخذ مسافات كافية بين المواطنين وبعضهم وبين موظفي السجل).



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وتعمل الدولة دائما في ارشادات وتوجيهات المواطنيين عن اخذ الاحتياطات والاجراءات الصحيه اللازمه خوفا من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في جمهورية مصر العربية.