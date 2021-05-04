وزير خارجية فلسطين يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

وصل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في مستهل جولة أوروبية تشمل بالإضافة إلى موسكو، كلا من روما وحاضرة الفاتيكان وأنقرة.

ويأتي الهدف من تلك الجولة للحديث ثنائيا في علاقة فلسطين بهذه الدول، وشرح الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأرض الفلسطينية وأبناؤها من اعتداءات وجرائم يومية، خاصة ما تتعرض له عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة من مسجد أقصى إلى كنيسة قيامة إلى محاولات طرد سكان وأصحاب المنازل في الشيخ جراح ومناطق أخرى في القدس كما هو الحال في سلوان أو العيسوية وغيرها، بالإضافة إلى شرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أهلنا في بلدات وقرى جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام.

ويحمل المالكي رسائل من الرئيس محمود عباس إلى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتعلق بالقضايا آنفة الذكر أعلاه، ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها، خاصة في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وفي مقدمتها التصعيد الاستيطاني الإحلالي الحاصل في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وجهت أمس الاثنين، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

واستنكرت الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين الى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.