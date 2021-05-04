الثلاثاء 04 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

جريدة الدستور

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 احتلت محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية نتيجة لموافقة على الراغبين في الهجرة خلال أيام لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و موعد ظهور النتيجة ومميزات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

وفقا للمخطط الزمني الذي وضعته وزارة الخارجية الأمريكية فإنه يمكن الاستعلام عن نتيجة تسجيل البرنامج السنوي للهجرة العشوائية "اللوترى" خلال يومي 8 و 9 مايو الجاري والتي فتحت باب التسجيل فيها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020 والتي تسمح بدخول 50 شخصا من أجناس غير أمريكية من جميع دول العالم إلى الولايات المتحدة سنويا بل والإقامة الكاملة بها وفقا للشروط التي حددتها ويتم الاختيار من جميع المتقدمين وفقا القرعة ويتم إعطاؤها الإقامة والتأشيرات سواء بهدف الدراسة أو العمل أو الإقامة الدائمة.


رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة اللوتري ٢٠٢١

يمكن المتقدمين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال برنامج تسجيل الهجرة العشوائية السنوي " اللوتري" الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عن طريق هذا الرابط الذي خصصته وزارة الخارجية الأمريكية ( من هنا) للحصول على تأشيرة الهجرة التعددية والإقامة في أحدى الولايات وذلك عن طريق قرعة تجري على المتقدمين الذين يستوفون الشروط التي حددتها الوزارة الأمريكية وتهدف قرعة الهجرة العشوائية إلى تنوع المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة حيث يتم اختيار الأشخاص وفقا للفئات العمرية والمؤهلات الدراسية التي يمكن تطويرها والاستفادة منها


 مميزات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

يمكن للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الاستعلام خلال موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 والتي تمنح الحاصل على تأشيرة الهجرة  " الجرين كارد" حق السفر بحرية تامة من وإلى الولايات المتحدة باعتبارهم مواطنين دائمين ولهم كافة الحقوق القانونية في العمل والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والضرائب التي تمنحها الحكومة المواطنين الدائمين في ظل حماية تامة المعتقدات الدينية التي كفلتها لهم الدولة الأمريكية.

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