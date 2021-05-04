الوادي الجديد تبدأ تطبيق منظومة التراخيص الجديدة للبناء

بدأت محافظة الوادي الجديد اليوم في تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لمدة شهرين، في إطار التطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة وشهد مركز ومدينة الخارجة تطبيق منظومة التراخيص بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة كتجربة أمام المواطنين لمدة شهرين بداية من اليوم.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة، إن مركز الخارجة بدأ فى تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة لمدة شهرين، حسبما أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمركز التكنولوجي بالمركز مجهز ومطور، وتم بالفعل بدء تطبيق المنظومة وتنفيذ الإشتراطات المعلنة وذلك فى اول يوم عمل بعد انقضاء أيام العطلات الرسمية المعلنه من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن من يمتلك رخصة بناء سارية يواصل أعمال التنفيذ والشروط الجديدة تنطبق على المتقدمين بطلبات لتراخيص البناء الجديدة، وتم تدريب الموظفين والقائمين على الإدارة الهندسية لتطبيق الإشتراطات الجديدة بجانب توفير كافة التسهيلات للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى وبشكل سريع حتى يتثنى للمواطن الحصول على التراخيص فى الإطار القانونى والإشتراطات المعلنة دون عوائق.

وأشار الطماوي إلى تلقي العديد من الدورات التدريبية لضمان التطبيق التجريبى دون أي سلبيات لمدة شهرين لحين تعميم تطبيق التجربة وانتظار القرارات التي تصدر من جانب الوزارة عقب انتهاء مدة الشهرين.

يذكر أن الوادي الجديد تقع ضمن 27 مركزا ومدينة؛ لتطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لمدة شهرين فى إطار التطبيق التجريبي للمنظومة الجديدة.

وكانت الحكومة أصدرت اشتراطات تجريبية لمنظومة البناء الجديدة وقررت عودة تراخيص البناء في عدد من المحافظات، حيث تم تقسيم المحافظات إلي مجموعتين حيث وكانت محافظة الوادي الجديد في أوائل المجموعة الأولي لتطبيق المنظومة.