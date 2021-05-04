الثلاثاء 04 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى للمناخ يحذر من خطر وجودى يهدد الدول الجزرية

المناخ
المناخ

حذر المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري الثلاثاء، من تهديد وجودي أقصى يهدد الدول الجزرية بسبب تغير المناخ، داعيًا إلى إنهاء دعم مصادر الطاقة الأحفورية ومحطات الفحم.
وقال كيري إن الدول العشرين المسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات في العالم تتحمل مسئولية خاصة لاتخاذ إجراءات، لكنه حذر من أنها لا تتحرك في الاتجاه نفسه أو بالسرعة الكافية.

وأضاف في ندوة افتراضية خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الآسيوي ومقره مانيلا "عندما أتحدث إلى بعض قادة الدول الجزرية، هم لا يفكرون فقط في التكيف والمرونة، بل في المكان الذي سينتقلون إليه".


 وأشار إلى أن الوضع يطرح تحديًا "وجوديًا أقصى".
 ولفت كيري، وزير الخارجية الأميركي الأسبق الذي أصبح مبعوث الرئيس جو بايدن للمناخ، إلى أن "التمويل الكافي" يؤدي دورًا حاسمّا في تحقيق هدف حصر احترار المناخ عند 1,5 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية، حسب أهداف اتفاق باريس المناخي، لكنه قال إن الدول تتحرك ببطء شديد.
 وحذر: "نعلم جميعًا ما يتعين علينا فعله هنا ، أكره أن أقول ذلك، لكننا لا نسير وفق المسار المطلوب، ولا نفعل ما يتعين علينا فعله".


 وأضاف: "الانبعاثات تتزايد، نحن على المسار الخطأ. الناس يخرجون من كوفيد كما لو أن لا سبب للتفكير بشكل مختلف".

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