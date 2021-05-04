«تهديد شيكابالا».. خطة كارتيرون لتأديب نجوم الزمالك المتخاذلين

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه أداء نجوم الفريق الكبار يوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو، ومحمود علاء، وطلب منهم الالتزام بطريقة اللعب التي يحددها، وطالبهم أيضا باللعب بجدية وعدم التهاون والتخاذل مثلما وضح في أداء النجوم الثلاثة.

ورغم قناعة كارتيرون بتهاون وتراجع مستوى النجوم الثلاثة إلا أنه رفض استبعادهم من التشكيل الأساسي في المباريات القادمة.

واعترف كارتيرون في جلسته مع مسئولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك بأن لن يستطيع استبعاد الثلاثة من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة لأنه لا يملك البديل الجاهز فنيا وبدنيا لسد نقص النجوم الثلاثة، ولكن يسعى كارتيرون إلى طريقة أخرى لتحفيز اللاعبين المتهاونيين وخاصة أوباما وزيزو.

