«القومي للامتحانات»: اختبارات مايو ويونيو التجريبية للثانوية العامة استرشادية لامتحانات يوليو

الثانوية العامة

يشهد المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالة من الطوارئ، استعداداً لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها في 4 يوليو المقبل، لقرابة 650 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام هذا العام، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، على أن يتم وضع امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بنظام الأسئلة الجديد التي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وقال مصدر مسئول بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التابع للوزارة، إنه جاري وضع بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة الآن على قدم وساق من قبل متخصصين بالمركز القومي للامتحانات.

وشدد المصدر في تصريح لـ"الدستور"، على أنه جاري وضع بنوك الأسئلة وفقا لنظام وفلسفة التعليم الجديد، كما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأضاف المصدر، أن المركز يعد الآن الاختبار التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده في مايو الجاري، وتابع أنه فور الانتهاء من وضع أسئلة امتحان مايو سيتم وضع أسئلة الامتحان التجريبي الثالث في يونيو المقبل.

وأوضح المصدر، أنه تم التشديد على واضعي بنوك الأسئلة، أنه سيتم وضع أسئلة الامتحانات التجريبية في شهري مايو ويونيو، على غرار الامتحان النهائي المقرر عقده في يوليو المقبل.

وأكد أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لم يكلف المركز القومي للامتحانات حتى الآن بوضع استرشادية لطلاب الثانوية العامة، وتابع أن الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، بمثابة نماذج استرشادية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعقد إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، في يوليو المقبل، بلجان مؤمنة بالمدراس على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة خوفا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.